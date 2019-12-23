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Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении переписать историю. В пример он привел отрицание влияния протоколов соглашения между СССР и Германией на историю Европы. Об этом 23 декабря сообщает Sputnik Литва.

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По мнению политика, соглашения между нацистской Германией и Советским Союзом привели к оккупации стран Балтийского региона. Науседа также призвал «не забывать уроки», которые необходимо извлечь из истории республики и Европы.

19 сентября Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. Так, в документе есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими пакт Молотова–Риббентропа. Как утверждает ЕП, СССР оккупировал тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией.

19 декабря в ходе большой пресс-конференции глава государства напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

Как 20 декабря заявил президент России Владимир Путин, его удивила и несколько задела резолюция Европейского парламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Путин отметил, что договоренность между СССР и Германией не стала единственной, и представил ряд документов, касающихся договоров разных стран с Германией до Второй мировой войны, в том числе Польши, Великобритании, Франции, Литвы, Латвии.

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