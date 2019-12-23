Матвиенко отметила важность закона о виноделии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о виноградстве и виноделии — очень важный и своевременный, он позволит гражданам покупать качественное отечественное вино.

«Последние годы не просто возрождается, а, я бы сказала, создается новая отрасль в России, по-настоящему профессионально, системно, благодаря усилиям государства, бизнеса России. У нас уже появилось качественное российское вино, у нас восстановлены и вновь посажены сотни, если не тысячи гектаров винограда», — цитирует Матвиенко «РИА Новости» в понедельник, 23 декабря.

Спикер отметила, что благодаря принятому закону вино перестанут сравнивать с винным напитком.

«Никто не говорит прекращать производство винного напитка из винного материала, но теперь на этикетках должно быть написано, что это — вино, созданное на основе отечественного винограда, а это — винный напиток, который разведен с водой, сахар добавлен, ароматизаторы. Это не вино», — объяснила Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что цена на вино и винный напиток должна отличаться, а россияне должны понимать, какой продукт они покупают.

Совет Федерации одобрил закон о виноградстве и виноделии ранее в понедельник.

Закон станет базовым для отрасли, он будет регламентировать условия для ее развития, стимулировать производство качественных российских вин из отечественного винограда и защищать население от подделок. Документ предусматривает введение единого комплексного правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноделия.