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«Черные копатели» нашли и разорили клад в Псковской области

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В Псковской области «черные копатели» нашли и разорили клад старинных монет. Об этом они сами сообщают в закрытой группе «Кладопоиск Псков».

Один из подписчиков группы рассказал «Псковской ленте новостей», что клад был обнаружен в районе поселка Карамышево. Самая младшая монета датируется 1870 годом. В общей сложности там более 1,5 тыс. монет. Часть клада, судя по сообщениям, растащили еще на месте находки.

Эксперты, мнение которых приводит агентство, считают, что кладоискатели своими действиями нарушили сразу несколько федеральных законов. К примеру, в соответствии со статьей Гражданского кодекса клад делится между собственниками земельного участка и тем, кто его нашел, а в случае согласия передается собственнику земли.

В середине августа сообщалось, что в Пскове на раскопках в Музейном квартале археологи нашли статусные предметы времен купца Поганкина, могильник XV века и дорогу XII века. В числе находок — различные интерьерные вещи, посуда, кулинарные формы, пломбы, монеты, письменные наборы. Значительная их часть связана с именем Поганкина.

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