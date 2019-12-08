Прямой эфир

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

0
Фото: avito.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.

Причина такой стоимости — редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов. Продавец объяснил, что считает запрошенную за монету сумму правильной и надеется на интерес со стороны коллекционеров.

Кроме того, петербуржец заявил, что готов обменять монету, но не уточнил, на что именно. Отмечается, что на аккаунте продавца на одном из популярных сервисов для продаж в Сети 75 активных объявлений и ни одного завершенного. Причем он продает совершенно разные вещи, в том числе детскую ледянку и смартфон, пишет Пятый канал.

23 октября сообщалось, что на интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям. Продавец хочет получить за нее 2 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Золотые месторождения в России выставили на Avito
Умную колонку «Яндекса» продают на Avito втридорога

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019