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Умную колонку «Яндекса» продают на Avito втридорога

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Цены на умную колонку «Яндекс.Станция» на онлайн-сервисе размещения объявлений Avito в три раза превысили официальную стоимость устройства в день старта продаж. Об этом информирует пресс-служба компании.

Как указано в сообщении, официальная стоимость гаджета составляет 9 990 рублей при покупке в оффлайн-магазине «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы. Однако на онлайн-платформе ценник устройства начинается с 11 990 рублей.

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«Самую дорогую станцию на сайте объявлений предлагают за 29 900 рублей, что в три раза выше официальной стоимости. Средняя цена устройства на Avito составляет почти 17 тыс. рублей», — информируют представители сервиса.

По их словам, авторы всех объявлений находятся в Москве, а трое из них — в районе станции метро «Парк Культуры». При этом первое объявление появилось на сайте уже вечером 9 июля. Аналитики также отмечают, что спрос на колонку за утро 10 июля вырос на 52%, а в Москве — на 112%.

Умная колонка стала первым устройством, разработанным в «Яндексе». Она работает на базе русскоязычного голосового помощника «Алиса», которому пользователь может давать различные поручения. Устройство также может воспроизводить музыку, находить видео и показывать его на телевизоре.

Ранее сообщалось, что в день старта продаж «Яндекс.Станции» у магазина компании в центре Москвы выстроилась длинная очередь. Люди начали занимать место перед торговой точкой уже в 5 утра.

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