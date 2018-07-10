Очереди образовались в Москве из-за старта продаж умной колонки «Яндекса»

Начало продаж умной колонки «Яндекс.Станция» с голосовым помощником «Алиса» вызвало ажиотаж, очереди перед магазином компании в Москве стали образовываться рано утром. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, первый человек «занял позицию» у магазина «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе в центре столицы уже в 5 утра, а к 9 часам длина очереди составила 300 м. Продажи стартовали с 10:00 мск.

В компании сообщили, что из-за ограниченной пропускной способности магазина в первый день будет продано только около 1 тыс. устройств. При этом один человек может купить в этой торговой точке не более двух колонок.

Презентация «Яндекс.Станции» прошла в конце мая в Москве. Цена устройства составляет 9990 рублей, однако годовая подписка на «Яндекс.Плюс» и бонусы от партнеров компании дают пользователю возможность сэкономить около 4,5 тыс. рублей.

Умная колонка стала первым устройством, разработанным в компании. Она работает на базе русскоязычного голосового помощника «Алиса», которому можно давать различные поручения, например, завести будильник на определенное время или даже рассказать сказку на ночь. Устройство также может воспроизводить музыку, находить видео и показывать его на телевизоре. Кроме того, колонка поддерживает технологию фильтрации контента для защиты детей от нежелательной информации, а также технологии шифрования данных и защиты от несанкционированного доступа.