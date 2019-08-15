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Могильник XV века и дорогу XII века обнаружили на раскопках в Пскове

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В Пскове археологи обнаружили статусные предметы времен купца Поганкина, могильник XV века и дорогу XII века на раскопках в Музейном квартале. Об этом археолог АНО «Псковский археологический центр», руководитель работ в «Музейном квартале» Татьяна Ершова сообщила сегодня, 15 августа, на пресс-конференции, приуроченной к Дню археолога.

По ее словам, площадь раскопа составляет около 500 кв. м. Был обнаружен фрагмент дороги, которая предположительно относится к XII веку, также открыты каменные кюветы. Примечательным археолог назвала открытие могильника XV века. Специалисты предполагают, что он связан с церковью Похвалы Богородицы, пишет Псковская лента новостей.

В числе находок значатся различные интерьерные вещи, посуда, кулинарные формы, а также предметы делового назначения — пломбы, монеты, письменные наборы. Значительная их часть связана с именем Поганкина.

С 15 августа в псковском музее организована выставка найденных предметов. Она будет действовать до конца месяца.

В начале августа во время раскопок на территории ТЭЦ в Пскове археологи обнаружили известняковую литейную форму для изготовления пуль.

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