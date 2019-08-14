Монету времен императрицы Елизаветы нашли в Ижевске

В Ижевске во время археологических наблюдений за строительными работами на улице Вадима Сивкова была обнаружена монета времен основания Ижевского железоделательного завода. Находка сильно коррозирована, но видна дата (1758 год) и вензель императрицы Елизаветы Петровны.

«Но самое главное — это то, что монета была найдена при зачистке стенки строительного котлована, на дне сгоревшего сооружения, стратиграфическая позиция которого надежно зафиксирована, и она соответствует периоду первых застройщиков улицы, носившей в разное время различные названия: Пятая, Церковная, Ленина и даже Льва Толстого», — рассказала ИА «Сусанин» Елизавета Черных. Напомним, официальной датой основания Ижевска является 1760 год.

Ранее сотрудники Удмуртского государственного университета провели спасательные археологические работы на недавно обнаруженном памятнике — Шарканском могильнике, который датируется концом XVIII — началом XIX века. Археологам удалось получить материал, который сопровождал погребенных, — нательные кресты, предметы быта, женские украшения.