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Форму для изготовления пуль нашли на раскопках в Пскове

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Известняковую литейную форму для изготовления пуль обнаружили в Пскове. Во время раскопок на территории ТЭЦ археологи работали на части подворья Псково-Печерского монастыря, где уже находили много пуль с необрубленными литниками, а также литники и свинцовые слитки.

Литейная форма доказывает то, что в обители могли изготавливать боеприпасы, поскольку монастырь был мощной крепостью с большим гарнизоном. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в археологическом центре региона.

Как стало известно в мае, археологи обнаружили английскую свинцовую печать во время раскопок в Пскове. Находка относится к XVI веку. По данным ученых, печать была в ходу во времена Карла II Стюарта, а также псковского купца Сергея Поганкина.

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