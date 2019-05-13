Свинцовую печать XVI века нашли археологи в Пскове
Археологи обнаружили английскую свинцовую печать во время раскопок в Пскове. Находка относится к XVI веку.
По данным ученых, печать была в ходу во времена Карла II Стюарта, а также псковского купца Сергея Поганкина. Археологи считают, что обнаружение английской печати в Пскове говорит о том, что Поганкин заключал торговые сделки на государственном уровне. Об этом пишет Псковское агентство информации.
Ранее при раскопках в Пскове на улице Свердлова была обнаружена шведская монета, которая была выпущена в 1625 году.