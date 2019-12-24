Через тернии к кассам: финал «Звездных войн» стартовал без триумфа

Финал новой трилогии «Звездных войн» не стал сенсацией проката. Девятый эпизод «Скайуокер. Восход» хоть и возглавил чарт уикенда, но, по данным ЕАИС, заработал всего 328 млн рублей. Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, несмотря на крепкие предпродажи и высокие ставки, результат финала саги оказался значительно ниже ожиданий индустрии.

— Два недавних спин-оффа «Звездных войн» в стартовый уикенд показали гораздо более мощную кассу. Вероятно, поставить точку во вселенной именно сейчас — это правильное решение. Впрочем, впереди длинные каникулы, и можно быть уверенным, что фильм еще прилично нарастит кассу, — подчеркнула эксперт.

Далее в рейтинге расположились старые знакомые. На вторую строчку съехала российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний переполох 2» с хорошей кассой в 167 млн. За две недели проката релиз получил от зрителей уже 620 млн. Третьей финишировала приключенческая комедия «Джуманджи: Новый уровень» (124 млн). Ее достижение — 712 млн за две недели официального проката и неделю превью. На четвертой позиции расположился мультфильм «Холодное сердце 2», добавивший в свою копилку еще 60 млн. Теперь на его счету более 1,6 млрд.

Замыкает топ-5 еще один российский релиз, полнометражная адаптация популярного анимационного сериала «Фиксики против кработов», которая совсем немного отстала от диснеевского конкурента — ее сборы составили около 54 млн. Как полагает Ольга Зинякова, если бы проект стартовал не в субботу, а в четверг, то вполне смог бы обогнать «Холодное сердце». На последнем десятом месте держится отечественная военная драма «Ржев», собравшая еще 5 млн, что дает в итоге 84 млн совокупного бокс-офиса.

— Новинок на этой неделе немного, почти все они отечественного производства, и каждая заслуживает внимания. Главным по градусу ожидания будет масштабное историческое полотно «Союз Спасения». Роскошный актерский ансамбль и зрелищность многие уже успели оценить на премьерном показе — прокат картины обещает быть громким. «Холоп», второй за 2019 год релиз автора «Текста» Клима Шипенко, порадует любителей комедии. А семейная аудитория наверняка оценит мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4».

Кроме того, в повторный прокат выходят два шедевра — «Солярис» Андрея Тарковского и «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки. Также на большом количестве экранов покажут масштабный документальный фильм «Байкал. Магия воды», где Константин Хабенский и Тутта Ларсен расскажут о самом знаменитом пресном озере в мире.