Книга на пленке: как диафильмы снова входят в моду
Слайды с титрами, знакомые многим советским детям, могут стать частью жизни современных школьников — Госфильмофонд вместе с Министерством просвещения подбирают возможные варианты для учебных программ. И даже если вы уже забыли, что такое диафильмы, тот самый «вкус детства» напомнят, например, в поездах «Сапсан» и «Ласточка» — несколько сказок появилось в мобильном приложении для скоростных поездов. О романтике темных комнат советского детства и новой жизни старых диафильмов читайте в материале «Известий».
В темной-темной комнате
«В этом году мы оформили права на диафильмы. Таких диафильмов насчитывается более 3 тыс., из них более тысячи фильмов — это сказки-рассказы и более 2 тыс. — это диафильмы, которые связаны с образовательным процессом, — сообщил журналистам генеральный директор Госфильмофонда России Николай Малаков. — Мы сейчас ведем переговоры с Минпросвещения (они уже в стадии завершения) о том, какие диафильмы можно использовать для учебных программ. Понятно, что история, допустим, что-то там изменилось, а физика, химия, какие-то естественные науки остались, и я думаю, что это будет помощь в образовательном процессе нашим учителям».
Как будут выглядеть уроки с новым старым форматом, пока неизвестно, но диафильмы и отреставрируют, и озвучат, уточнил Николай Маклаков.
В моем детстве был фильмоскоп «Дэфи». По конструкции он был чуть попроще диапроектора и напоминал маленький телевизор: у родителей был черно-белый, на деревянных ножках, а у нас с сестрой — свое «цветное» счастье в изумрудном корпусе. «Дочь болотного царя», «Аля, Кляксич и буква А», все выпуски «Ну, погоди!», про робота, которому захотелось спать… Можно было залезть под одеяло и смотреть «застывшие мультики» в любое время (если, конечно, мама разрешит), не дожидаясь «Спокойной ночи, малыши!»: сестра читала, я восторженно смотрела.
Зато у двоюродного брата была своя романтика: закрывались шторы, гас свет, включался диапроектор, и на белой простыне разворачивалось действо — любимая картинка многих советских детей.
«Почти каждый вечер заставлял папу натягивать на дверь белую простыню, выключали свет и смотрели. Я колесико любил крутить. А запомнился мне диафильм «Муфта, Полботинка и Моховая борода», автор Эно Рауд. Помню, что там было что-то страшное для меня, но всё равно смотрел», — вспоминал в соцсетях пользователь Oleg Lemps.
Магия «волшебного фонаря»
Историк, старший научный сотрудник Политехнического музея Анна Котомина пишет книгу по истории публичных чтений с «волшебными фонарями» и теневыми картинами — прародителями диафильмов. «Волшебный фонарь» (Laterna magica) — проекционный аппарат работал так: в корпус помещали свечу или лампу, позже — электрическую, свет от которой падал на разрисованное стекло, рождая живые картинки. Придумал это необычное зрелище голландский ученый Гюйгенс. «Волшебный фонарь» колесил по всей Европе, пользовался особой популярностью в Англии.
«Я знаю, что в XIX веке в России дети и взрослые (и простые неграмотные крестьяне, и горожане самых разных сословий) любили «волшебные фонари» не меньше, — рассказывает «Известиям» Анна Котомина. — В этой статической проекции, в отличие от кино, есть завораживающая магия, о которой все говорят. Климат тяжелый, зима долгая, не спеша сидеть, смотреть, слушать — люди любили это всегда. У меня много исторических документов, в которых приводятся записанные за крестьянами впечатления от просмотра».
Английская гравюра, датируемая 1877 годом
Оттого неудивительно, что в XX веке диафильмы были так популярны в СССР. Что называется, в крови.
«Русские вообще любят читать. Еще в XIX веке уважение к учителям, которые ехали работать в земские школы, в эти тяжелые условия, передавалось из поколения в поколение. К середине XX века любовь к чтению и литературе была очень мощной, — говорит историк. — С другой стороны, на студии «Диафильм» очень хорошо платили авторам за создание макетов, за работу по подготовке сценариев. Это была такая «халтура», которой после войны, в 1970-е годы, занималась вся московская интеллигенция. Известный художник Леонид Владимирский, который придумал Буратино в красной полосатой шапочке, после выпуска из художественного отделения ВГИКа стал главным художником «Диафильма». Он нарисовал всего три или четыре диафильма и, как он рассказывал в своем старом интервью, заработал столько денег, что сразу купил себе машину «Волга».
Работали, говорит Анна, «с огоньком», на совесть. Правда, иногда худсовет мог завернуть работу, но не по идеологическим причинам.
«Это мог быть неудачный ракурс, — поясняет эксперт. — Есть специфические требования, как должны быть устроены кадры. Например, текст под кадром не должен полностью повторять то, что изображено на рисунке. Художник увлекался, и часто для каждого диафильма делалось в 1,5 раза больше эскизов, чем нужно».
Сампо-Лопаренок для кубинцев
Диафильм прочно обосновался в советском детстве. В интернете можно найти даже такое толкование сна: «Просмотр диафильмов снится к встрече с друзьями детства».
«Это было самое доступное зрелище для детей. Диафильм (сама баночка с пленкой) стоил от 60 копеек до рубля с небольшим. Для того чтобы показывать кино, требовался большой проектор и большой экран, а диафильм можно было смотреть в домашних условиях, — рассказывает «Известиям» главный хранитель фонда диафильмов Музея кино Ольга Шин. — Иногда диафильм называют книгой на пленке — маленькие дети часто учились читать по крупным буквам. В выворотке (белый текст на темном фоне. — «Известия») в формате показа было очень легко познакомить ребенка с каким-то произведением в адаптированной, сжатой форме».
В Музее кино хранится более 500 эскизов-оригиналов к диафильмам. Почему диафильмы стоили недорого? «Их снимали на очень дешевую пленку «Смена», — поясняет Ольга Шин. К слову, со временем пленка портится, цвета тускнеют, но краски эскиза не блекнут, и новый диафильм можно напечатать в любой момент.
Студия «Диафильм», 1975 год
«В диафильме можно было увидеть те произведения, по которым не так-то легко было достать книгу, — говорит Ольга Шин. По ее словам, на пленку нередко «просачивались» интересные западные авторы. — Есть такой американский писатель, автор сатирических сказок Доктор Сьюз. Его, насколько я знаю, в книжном варианте не издавали, только в журнале и в диафильмах. Или тот же «Медвежонок Паддингтон», который тогда не прижился ни в каком виде, а диафильм был».
Выпускали много стихов: для полноценного сборника, например, три стихотворения маловато, а для одного диафильма — в самый раз. А еще попадаются эскизы на болгарском, испанском языках.
«Переснимались и, видимо, шли на экспорт. Самих пленок у нас нет, а макеты с накладными титрами сохранились, — говорит Ольга Шин. — Была даже сказка про героя карело-финского эпоса «Сампо-Лопаренок», переведенная на испанский. Видимо, на Кубе его тоже смотрели».
Сказки, рассказы, стихи, образовательные диафильмы по предметам, но были и совсем оригинальные — под грифом «секретно».
«Производилось огромное количество диафильмов секретного содержания, — рассказывал как-то в интервью телеканалу «Культура» последний директор студии «Диафильм» Сергей Скрипкин. — То есть, скажем, диафильмы, которые обучали владению оружием, каким-то серьезным приемам проведения обысков. При производстве таких диафильмов обязательно стоял красноармеец с оружием при входе и при выходе, куда никого не пускали. И художники работали прямо там, там оставляли свои оригиналы, их фотографировали и отвозили».
Новые времена
Предложений по продаже диафильмов и проекторов немного, но они есть на нескольких сайтах. Можно посмотреть диафильмы и без специального оборудования: у того же Госфильмофонда появился тематический YouTube-канал, Российская государственная детская библиотека выложила оцифрованные слайды в открытый доступ. Кроме того, для пользователей смартфонов доступны мобильные приложения.
Даже психологи вспомнили о диафильмах и рекомендуют дарить их детям:
«Хороший вариант для подарка — диафильмы и проектор для них. Кстати, до пяти лет рекомендую показывать ребенку именно их. В мультиках кадры перещелкиваются независимо от нас, а в диафильме вы сможете обсуждать с вашим малышом картинки», — советует детский психолог Анастасия Агизина.
Коробки с диафильмами киностудии «Союзмультфильм»
Последний хит, широко рекламируемый «звездными» мамами и папами, — портативный кубик-проектор, который поддерживает функцию SMART TV и онлайн-кинотеатра. Разработчики уверены: «Диафильмы — это не просто мультик, это такой семейный интерактив и совместное переживание». Правда, и стоит навороченный гаджет (против старых добрых аналоговых меньше чем за 3 тыс. рублей) под 20 тыс. рублей. Тут, как в песне: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь».
«Кино захватывает и принуждает следовать за сюжетом, а здесь ты сам крутишь пленку, можешь «зависнуть» на кадре, вернуться назад, — говорит Анна Котомина о классическом просмотре. — Это медленная и приятная, завораживающая история. И, наверное, людям, которые сейчас испытывают медиаусталость, это доставит радость. Это из разряда вечного. Вы любите на огонь смотреть? Даже технологически «волшебный фонарь» — самый близкий родственник пламенных печей».
Озвучка решает всё
Никита Макеев руководит своим ивент-агентством. Показ диафильмов для него — одно из направлений бизнеса. Идея, говорит, не оригинальная (подсмотрел у команды «Диафильминариум» из Калужской области), но сложная для успешного воплощения. Со взрослыми проще: диафильмы для них — ностальгия, приятное времяпрепровождение, повод пошутить на актуальные темы. Но для детей, если не подать оригинально, просмотр может лишь навеять скуку.
«Дети задавали вопрос: «А зачем нам стоячие мультики, почему мультики не двигаются?» Это для нас, взрослых: «Вау, диафильмы! А помните, у бабушки на даче? Выключается свет, вот этот шум мотора и пылинки, которые выхватываются лучом проектора и летают… А потом сказка, и дедушка читает своим голосом…» Это всё замечательно, но у детей этой памяти нет. Для них это мертвый звук и, в принципе, вообще непонятная вещь», — говорит в беседе с «Известиями» Никита Макеев.
По мнению Никиты, если просто показывать образовательные диафильмы школьникам, идея, говоря молодежным сленгом, «не зайдет».
«Можно запороть хорошую идею еще на старте. Сложно понять, что конкретно «заходит». У нас получается делать веселые показы. Когда ты точно можешь понять, что понравилось: люди смеются, реагируют. Здесь очень многое зависит от чтеца. Чтобы это было интересно для детей, нужно трансформировать, преподносить в другой обложке, — считает Никита Макеев. — Это реально сложнейшая из задач, но всё возможно: нужны опыт, практика, понимание, стратегия и цель».
Любопытно, но Никита два года крутил диафильмы и не знал, что текст к некоторым из них написал его отец — писатель Сергей Макеев. Теперь об этом с удовольствием рассказывает зрителям. Всего в коллекции Никиты примерно 400–500 диафильмов. Самые любимые — те, что немного абсурдные.
«Диафильм «100 лет тому вперед» — научная фантастика о том, как мальчик из Советского Союза попадает в будущее на 100 лет вперед. Ходит и смотрит. Это смешно: во-первых, ты видишь футуристическое представление о будущем, которое не особо сильно совпадает с реальностью; во-вторых, в будущем коммунизм и, естественно, всё бесплатно, — Никите нравится обыгрывать в диафильмах смыслы «между строк». Где-то, возможно, автор перешел в иносказательную форму в условиях цензуры, а может быть, это лишь разгулявшееся воображение чтеца. — Мне нравится наблюдать за диафильмами как за срезом того времени, мышления, искусства. Это некий культурный фонд, интересная история для изучения».