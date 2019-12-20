Книга на пленке: как диафильмы снова входят в моду

Слайды с титрами, знакомые многим советским детям, могут стать частью жизни современных школьников — Госфильмофонд вместе с Министерством просвещения подбирают возможные варианты для учебных программ. И даже если вы уже забыли, что такое диафильмы, тот самый «вкус детства» напомнят, например, в поездах «Сапсан» и «Ласточка» — несколько сказок появилось в мобильном приложении для скоростных поездов. О романтике темных комнат советского детства и новой жизни старых диафильмов читайте в материале «Известий».

В темной-темной комнате

« В этом году мы оформили права на диафильмы. Таких диафильмов насчитывается более 3 тыс., из них более тысячи фильмов — это сказки-рассказы и более 2 тыс. — это диафильмы, которые связаны с образовательным процессом , — сообщил журналистам генеральный директор Госфильмофонда России Николай Малаков. — Мы сейчас ведем переговоры с Минпросвещения (они уже в стадии завершения) о том, какие диафильмы можно использовать для учебных программ. Понятно, что история, допустим, что-то там изменилось, а физика, химия, какие-то естественные науки остались, и я думаю, что это будет помощь в образовательном процессе нашим учителям ».

о2 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Как будут выглядеть уроки с новым старым форматом, пока неизвестно, но диафильмы и отреставрируют, и озвучат, уточнил Николай Маклаков.

В моем детстве был фильмоскоп «Дэфи». По конструкции он был чуть попроще диапроектора и напоминал маленький телевизор: у родителей был черно-белый, на деревянных ножках, а у нас с сестрой — свое «цветное» счастье в изумрудном корпусе. «Дочь болотного царя», «Аля, Кляксич и буква А», все выпуски «Ну, погоди!», про робота, которому захотелось спать… Можно было залезть под одеяло и смотреть «застывшие мультики» в любое время (если, конечно, мама разрешит), не дожидаясь «Спокойной ночи, малыши!»: сестра читала, я восторженно смотрела.

Зато у двоюродного брата была своя романтика: закрывались шторы, гас свет, включался диапроектор, и на белой простыне разворачивалось действо — любимая картинка многих советских детей.

Фото: ТАСС/Анатолий Рухадзе и Гиви Киквадзе Грузинский теннисист Александр Метревели с сыном Ираклием просматривают слайды диафильма, 1974 год

«Почти каждый вечер заставлял папу натягивать на дверь белую простыню, выключали свет и смотрели. Я колесико любил крутить. А запомнился мне диафильм «Муфта, Полботинка и Моховая борода», автор Эно Рауд. Помню, что там было что-то страшное для меня, но всё равно смотрел», — вспоминал в соцсетях пользователь Oleg Lemps.

Магия «волшебного фонаря»

Историк, старший научный сотрудник Политехнического музея Анна Котомина пишет книгу по истории публичных чтений с «волшебными фонарями» и теневыми картинами — прародителями диафильмов. «Волшебный фонарь» (Laterna magica) — проекционный аппарат работал так: в корпус помещали свечу или лампу, позже — электрическую, свет от которой падал на разрисованное стекло, рождая живые картинки. Придумал это необычное зрелище голландский ученый Гюйгенс. «Волшебный фонарь» колесил по всей Европе, пользовался особой популярностью в Англии.

«Я знаю, что в XIX веке в России дети и взрослые (и простые неграмотные крестьяне, и горожане самых разных сословий) любили «волшебные фонари» не меньше , — рассказывает «Известиям» Анна Котомина. — В этой статической проекции, в отличие от кино, есть завораживающая магия, о которой все говорят. Климат тяжелый, зима долгая, не спеша сидеть, смотреть, слушать — люди любили это всегда . У меня много исторических документов, в которых приводятся записанные за крестьянами впечатления от просмотра».

О3 Английская гравюра, датируемая 1877 годом Фото: Getty Images/ZU_09

Оттого неудивительно, что в XX веке диафильмы были так популярны в СССР. Что называется, в крови.

« Русские вообще любят читать. Еще в XIX веке уважение к учителям, которые ехали работать в земские школы, в эти тяжелые условия, передавалось из поколения в поколение. К середине XX века любовь к чтению и литературе была очень мощной , — говорит историк. — С другой стороны, на студии «Диафильм» очень хорошо платили авторам за создание макетов, за работу по подготовке сценариев. Это была такая «халтура», которой после войны, в 1970-е годы, занималась вся московская интеллигенция. Известный художник Леонид Владимирский, который придумал Буратино в красной полосатой шапочке, после выпуска из художественного отделения ВГИКа стал главным художником «Диафильма». Он нарисовал всего три или четыре диафильма и, как он рассказывал в своем старом интервью, заработал столько денег, что сразу купил себе машину «Волга» .

Работали, говорит Анна, «с огоньком», на совесть. Правда, иногда худсовет мог завернуть работу, но не по идеологическим причинам.

Фото: ТАСС/Николай Акимов Покупатели в магазине на студии «Диафильм», 1975 год

«Это мог быть неудачный ракурс, — поясняет эксперт. — Есть специфические требования, как должны быть устроены кадры. Например, текст под кадром не должен полностью повторять то, что изображено на рисунке. Художник увлекался, и часто для каждого диафильма делалось в 1,5 раза больше эскизов, чем нужно ».

Сампо-Лопаренок для кубинцев

Диафильм прочно обосновался в советском детстве. В интернете можно найти даже такое толкование сна: «Просмотр диафильмов снится к встрече с друзьями детства».

« Это было самое доступное зрелище для детей. Диафильм (сама баночка с пленкой) стоил от 60 копеек до рубля с небольшим. Для того чтобы показывать кино, требовался большой проектор и большой экран, а диафильм можно было смотреть в домашних условиях , — рассказывает «Известиям» главный хранитель фонда диафильмов Музея кино Ольга Шин. — Иногда диафильм называют книгой на пленке — маленькие дети часто учились читать по крупным буквам. В выворотке (белый текст на темном фоне. — «Известия») в формате показа было очень легко познакомить ребенка с каким-то произведением в адаптированной, сжатой форме ».

В Музее кино хранится более 500 эскизов-оригиналов к диафильмам. Почему диафильмы стоили недорого? «Их снимали на очень дешевую пленку «Смена», — поясняет Ольга Шин. К слову, со временем пленка портится, цвета тускнеют, но краски эскиза не блекнут, и новый диафильм можно напечатать в любой момент.

О4 Студия «Диафильм», 1975 год Фото: ТАСС/Николай Акимов

« В диафильме можно было увидеть те произведения, по которым не так-то легко было достать книгу, — говорит Ольга Шин. По ее словам, на пленку нередко «просачивались» интересные западные авторы. — Есть такой американский писатель, автор сатирических сказок Доктор Сьюз. Его, насколько я знаю, в книжном варианте не издавали, только в журнале и в диафильмах. Или тот же «Медвежонок Паддингтон», который тогда не прижился ни в каком виде, а диафильм был ».

Выпускали много стихов: для полноценного сборника, например, три стихотворения маловато, а для одного диафильма — в самый раз. А еще попадаются эскизы на болгарском, испанском языках.

«Переснимались и, видимо, шли на экспорт. Самих пленок у нас нет, а макеты с накладными титрами сохранились, — говорит Ольга Шин. — Была даже сказка про героя карело-финского эпоса «Сампо-Лопаренок», переведенная на испанский. Видимо, на Кубе его тоже смотрели ».

Сказки, рассказы, стихи, образовательные диафильмы по предметам, но были и совсем оригинальные — под грифом «секретно».

Фото: Getty Images/Tetra Images Слайды диафильма

« Производилось огромное количество диафильмов секретного содержания, — рассказывал как-то в интервью телеканалу «Культура» последний директор студии «Диафильм» Сергей Скрипкин. — То есть, скажем, диафильмы, которые обучали владению оружием, каким-то серьезным приемам проведения обысков. При производстве таких диафильмов обязательно стоял красноармеец с оружием при входе и при выходе, куда никого не пускали. И художники работали прямо там, там оставляли свои оригиналы, их фотографировали и отвозили ».

Новые времена

Предложений по продаже диафильмов и проекторов немного, но они есть на нескольких сайтах. Можно посмотреть диафильмы и без специального оборудования: у того же Госфильмофонда появился тематический YouTube-канал, Российская государственная детская библиотека выложила оцифрованные слайды в открытый доступ. Кроме того, для пользователей смартфонов доступны мобильные приложения.

Даже психологи вспомнили о диафильмах и рекомендуют дарить их детям:

« Хороший вариант для подарка — диафильмы и проектор для них. Кстати, до пяти лет рекомендую показывать ребенку именно их. В мультиках кадры перещелкиваются независимо от нас, а в диафильме вы сможете обсуждать с вашим малышом картинки », — советует детский психолог Анастасия Агизина.

О1 Коробки с диафильмами киностудии «Союзмультфильм» Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Последний хит, широко рекламируемый «звездными» мамами и папами, — портативный кубик-проектор, который поддерживает функцию SMART TV и онлайн-кинотеатра. Разработчики уверены: «Диафильмы — это не просто мультик, это такой семейный интерактив и совместное переживание». Правда, и стоит навороченный гаджет (против старых добрых аналоговых меньше чем за 3 тыс. рублей) под 20 тыс. рублей. Тут, как в песне: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь».

« Кино захватывает и принуждает следовать за сюжетом, а здесь ты сам крутишь пленку, можешь «зависнуть» на кадре, вернуться назад, — говорит Анна Котомина о классическом просмотре. — Это медленная и приятная, завораживающая история. И, наверное, людям, которые сейчас испытывают медиаусталость, это доставит радость. Это из разряда вечного. Вы любите на огонь смотреть? Даже технологически «волшебный фонарь» — самый близкий родственник пламенных печей ».

Озвучка решает всё

Никита Макеев руководит своим ивент-агентством. Показ диафильмов для него — одно из направлений бизнеса. Идея, говорит, не оригинальная (подсмотрел у команды «Диафильминариум» из Калужской области), но сложная для успешного воплощения. Со взрослыми проще: диафильмы для них — ностальгия, приятное времяпрепровождение, повод пошутить на актуальные темы. Но для детей, если не подать оригинально, просмотр может лишь навеять скуку.

« Дети задавали вопрос: «А зачем нам стоячие мультики, почему мультики не двигаются?» Это для нас, взрослых: «Вау, диафильмы! А помните, у бабушки на даче? Выключается свет, вот этот шум мотора и пылинки, которые выхватываются лучом проектора и летают… А потом сказка, и дедушка читает своим голосом…» Это всё замечательно, но у детей этой памяти нет. Для них это мертвый звук и, в принципе, вообще непонятная вещь », — говорит в беседе с «Известиями» Никита Макеев.

По мнению Никиты, если просто показывать образовательные диафильмы школьникам, идея, говоря молодежным сленгом, «не зайдет».

« Можно запороть хорошую идею еще на старте. Сложно понять, что конкретно «заходит». У нас получается делать веселые показы. Когда ты точно можешь понять, что понравилось: люди смеются, реагируют. Здесь очень многое зависит от чтеца. Чтобы это было интересно для детей, нужно трансформировать, преподносить в другой обложке, — считает Никита Макеев. — Это реально сложнейшая из задач, но всё возможно: нужны опыт, практика, понимание, стратегия и цель ».

Любопытно, но Никита два года крутил диафильмы и не знал, что текст к некоторым из них написал его отец — писатель Сергей Макеев. Теперь об этом с удовольствием рассказывает зрителям. Всего в коллекции Никиты примерно 400–500 диафильмов. Самые любимые — те, что немного абсурдные.