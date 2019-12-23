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Хозуправление Башкирии купит открытки и дипломы на почти 3 млн рублей

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Хозяйственное управление Башкирии заключило контракт с издательством «Мир печати» на изготовление сувенирных открыток и дипломов на сумму 2,9 млн рублей. Издательство обязано напечатать открытки с тиснением, дипломы, открытки «С днем рождения», почетные грамоты разных видов, настенные и настольные календари.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», с этим же издательством власти заключили контракт на печать бланков и брошюр. Его стоимость — 2,15 млн рублей. Также должна быть изготовлена разнообразная печатная продукция еще на 2,85 млн рублей.

Ранее сообщалось о намерении властей Башкирии объявить 2020 год Годом башкирского языка. В частности, запланированы культурные мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию языка.

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