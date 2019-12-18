В Башкирии предложили платить 50 тыс. рублей за донос о подпольном алкоголе

Жителям Башкирии предложили награду в 50 тыс. рублей за информацию о производителях суррогатного алкоголя. Об этом 18 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Радий Хабиров.

«С сегодняшнего дня мы еще туже затягиваем петлю на подпольной торговле спиртосодержащими суррогатами, от которых погибают люди. Начинаем платить осведомителям», — приводит слова Хабирова телеканал «360».

Глава Башкирии уточнил, что также 2 тыс. рублей будут получать осведомители о продавцах суррогатного алкоголя. Он также пообещал конфиденциальность и гарантировал честность при оплате за доносы на контрафакт, пишет «Ридус».

Хабиров отметил, что в 2019 году от отравления алкоголем скончались на 115 человек меньше, чем в 2018 году. С начала года в республике ликвидировали восемь подпольных цехов, изъяли свыше 70 тыс. л спиртосодержащей продукции, пишет kp.ru. Продавали суррогатный алкоголь даже несовершеннолетним.

14 декабря Роспотребнадзор дал советы по покупке алкоголя. В подготовленной ведомством памятке говорится, что алкоголь, купленный через интернет и в местах несанкционированной торговли, может нанести вред здоровью и жизни.