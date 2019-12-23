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Государственную академию транспорта создадут в Башкирии

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Власти Башкирии рассматривают возможность создания в республике государственной академии транспорта. Инициатива принадлежит главе государственного комитета по транспорту республики Тимуру Мухаметьянову.

Как он заявил на заседании правительства, в процессе реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выяснилось, что «представители заказчиков и подрядных организаций показали недостаточный уровень компетентности».

В частности, своевременное выполнение работ сдерживали огрехи планирования и задержки с торгами, цитирует Мухаметьянова ИА «Башинформ». Чиновник полагает, что дорожно-транспортная отрасль уже сейчас ощущает дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров. И такого рода дефицит, с учетом объема работ, будет лишь расти.

Мухаметьянов предложил создать координационный совет по транспортному образованию и передать Уфимский автотранспортный колледж в ведение республиканского Гостранса с последующей аккредитацией в виде вуза.

Инициативу уже поддержал глава республики Радий Хабиров. По его словам, Башкирия заинтересована в бюджетных местах. Руководителю администрации главы поручено подключиться к реализации проекта.

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