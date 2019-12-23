Беспилотный сервис под ключ: в Москве построят полигон для беспилотников

Как снизить количество ДТП – то чем озабочены многие и в автомобильном производстве, и в структурах, ответственных за обеспечение безопасности на дорогах. Действительно, в ДТП травмируется и погибает большое количество людей по всему миру. Специалисты считают, что большого прогресса в снижении уровня опасности на автомобильных дорогах можно достичь с выведением на дороги беспилотных автомобилей.

На беспилотники возлагают большие надежды не только в связи с дорожной безопасностью, они могут серьезно повлиять и на экономическую эффективность городов и бизнесов. С их помощью можно будет перевозить грузы и пассажиров, осуществлять сельхозработы, мониторить лесные массивы, составлять картографию и многое другое.

Теперь и Россия активно присоединилась к разработкам в этой сфере. В будущем году Департамент транспорта Москвы планирует построить полноценный полигон для тестирования беспилотных автомобилей.

До вывода беспилотников на дороги еще далеко

Специально оборудованная площадка для отработки всех необходимых действий и возможных ситуаций на реальных дорогах, уже стала необходимостью. Согласно исследованию подготовленному Российской венчурной компанией (РВК) совместно с консалтинговой компанией Frost & Sullivan, к 2025 году на беспилотники придется 40% от всех выпускаемых в мире легковых машин. А это значит, что на наших дорогах появятся автомобили, которые самостоятельно принимают решения, как довезти вас до пункта назначения.

По мнению спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, гибридные беспилотные автомобили российской разработки появятся на дорогах страны уже через один–два года. Однако пока речь идет о решении автопилотом отдельных задач, нацеленных, к примеру, на экономию топлива. До запуска на дороги «умного» автомобиля, который самостоятельно доедет от точки до точки, пока еще далеко. В том числе потому, что на текущий момент площадок для тестирования и имитации городской среды и типичных или аварийных ситуаций не так много.

Как и за рубежом, тестирование беспилотников в России происходит поэтапно. В процессе принимают участие и научное сообщество (МАДИ, Таганрогский университет), и государство («Иннополис», КБ «Аврора»), и частный бизнес («Яндекс», КамАЗ). Тестирования начались в небольших закрытых пространствах, таких как «Сколково» и «Иннополис». Однако полигонов катастрофически не хватает, при этом большинство разработчиков еще не имеет сертификатов НАМИ и не могут тестировать автомобили на дорогах общего пользования, даже в особых зонах, таких как «Сколково» или «Иннополиса». Цель разработчиков — получить удобный и доступны полигон для всех, а затем выйти на дороги общего пользования..

Реальная городская среда для беспилотных машин

Для тестирования автомобилей в реальных условиях Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в следующем году откроет полигон, имитирующий городской ландшафт.

«Будущее – за «умным» транспортом. Чтобы поддержать развитие беспилотных технологий, мы решили создать специальную площадку, где можно обкатывать инновационные машины. Крупный полигон расположится на территории, площадь которой почти сравнима с общей площадью трех футбольных полей. На нем можно будет воссоздать обычную поездку по городу: ожидание возле наземного перехода, пока там идут пешеходы, движение в потоке других машин, остановка при красном сигнале светофора и многое другое», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Разработкой площадки займется профильный НИИ — «Научно - исследовательский и проектный институт городского транспорта города Москвы «МосТрансПроект» В апреле 2019 года он подписал соглашение с ИЦ «Сколково», которым предусматривается тестирование беспилотного транспорта на дорогах Инновационного центра с помощью разработанной Институтом электронной карты улично-дорожной сети «Сколково». В октябре 2019 года Институт подписал соглашение о партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК), в рамках которого Институт создал систему мониторинга движения беспилотных транспортных средств по полигону Центра испытаний «НАМИ» специально для финальных испытаний технологического конкурса Up Great «Зимний город».

Логика создание карт простая – для того, чтобы машины могли ориентироваться в пространстве, а не быть, как человек в темной комнате, создают высокоточную карту — цифровой двойник местности. В ней будет отображена вся информация о границах дорог, разворотах, ограничениях скорости, остановки, разметка и все другие данные. Без такой карты все мощности машины ушли бы на считывание местности и анализ ближайших метров дороги.

Создание таких карт — одно из важнейших условий появления беспилотников в нашей повседневной жизни, поскольку для перемещения в городе машине необходимо заранее знать расположение всех статичных объектов. Только так беспилотник сможет полностью сосредоточиться на дорожном движении и пешеходах.

На полигоне Транспортного комплекса Москвы командам передадут такую карту.

Будущий полигон появится в ТиНАО, площадь его будет порядка двух гекрат. Он будет воспроизводить городскую среду: здесь появятся имитация различных видов дорог, кругового движения, дорожных знаков и разметки, пешеходных переходов и светофоров.Директор «МосТрансПроекта» Александр Поляков считает, что ключевой идеей проекта станет реализация сервиса по принципу «одного окна»: «Планируется, что команды смогут записаться в удобное время, заехать на оборудованный полигон и обучиться работать с электронной картой. Для того, чтобы создать карту – цифровой двойник местности, мы применяем три независимых подхода. Первый: ортофотосъемка (фотографический план местности на точной геодезической опоре, полученный путём аэрофотосъёмки) с помощью дронов, второй — лазерное сканирование местности с использованием дорожной лаборатории и третий — сбор геодезических данных координат местности с помощью GPS-приемника. Затем все три слоя соединяются».

Важно отметить, что площадка будет доступна всем. Тестировать и «обучать» беспилотный автомобиль смогут любые команды по предварительной записи.

175 миллионов лучшему беспилотнику

Возможность, коммерческого использования площадки чрезвычайно важна. Сейчас в моду входят соревнования беспилотных автомобилей. Совсем недавно завершился национальный конкурс беспилотников Up Great «Зимний город». В финале, который проходил на полигоне Центра испытаний «НАМИ» в Московской области, приняли участие пять команд.

По условиям конкурса, беспилотник должен проехать 50 километров по зимним дорогам быстрее чем за 3 часа. Задачей команд было преодолеть регулируемые и нерегулируемые перекрестки, распознать сигналы светофора, проехать через железнодорожный переезд и тоннель. Все это сопровождалось плохими погодными условиями, имитацией метели и движения пешеходов и других автомобилей.