Новые инструменты поступили по нацпроекту в тверские школы искусств

В школы искусств Тверской области поступили новые музыкальные инструменты. Обновление произошло в рамках региональной программы «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Так, в тверскую детскую школу искусств №1 имени Мусоргского привезли пианино, кларнеты, комплектующие к музыкальным инструментам, интерактивные доски, новую мебель и звуковое оборудование для зрительного зала. Для этого было выделено 3,6 млн рублей.

«Тверские ведомости» пишут, что ранее губернатор Игорь Руденя поставил задачу повысить доступность и качество дополнительного образования в регионе. Всего в 2019 году в рамках нацпроекта новые музыкальные инструменты, учебные материалы и оборудование закупили для четырех школ искусств Тверской области.

Пианино, баяны, виолончели, скрипки, гусли и домру привезли в детскую музыкальную школу №1 имени Гуревича в Ржеве, школу искусств Бологовского района, школу искусств в Конаково. Юным художникам приобрели специальное оборудование для занятий.

В этом году общий объем субсидий из федерального и регионального бюджетов на закупку нового оборудования и музыкальных инструментов составил 14,6 млн рублей.

1 ноября сообщалось, что в Твери в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 27 магистралей общей протяженностью свыше 35 км и площадью более 564 тыс. кв. м.