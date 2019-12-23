В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России. Об этом заявила член Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Норма сильно ограничивала работу сотрудников без ученой степени. Ассистенты и преподаватели не могли полноценно вести занятия у бакалавров. Специалитет и магистратура им были полностью недоступны. Без ограничений работали только доценты. В 2020 в любом вузе снова смогут преподавать педагоги-практики.