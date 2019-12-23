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Названы способы остановки автомобиля при отказе тормозов

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Фото: depositphotos
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Эксперты дали автомобилистам советы по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.

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Как пишет портал «АвтоВзгляд», в первую очередь следует сориентироваться на местности, чтобы понять, как осторожно остановить транспортное средство. При этом стоит уйти на второстепенную дорогу с менее интенсивным движением и не паниковать.

Затем нужно обозначить автомобиль, включив аварийную сигнализацию. При этом водителям рекомендуют не заглушать мотор и не ударять по педали. Это повышает риск утечки тормозной жидкости. Следует несколько раз «прокачать» тормоза, затем зажать педаль. В конечном счете это поможет замедлить ход.

На автомобиле с «механикой» можно замедлиться, переключая передачи от высшей к низшей. Для этого требуется отпускать педаль сцепления, чтобы не потерять связь двигателя с колесами. В то же время на «автомате» рекомендуется перейти в ручной режим в попытке затормозить переключением передач.

Лучшее подспорье в экстренном торможении — ручной тормоз. Чтобы замедление было ощутимым, рычаг необходимо тянуть плавно. Также можно прижаться к отбойнику и двигаться вдоль него. Для недопущения подобных ситуаций необходимо периодически выполнять техническое обслуживание.

Ранее эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как долго следует прогревать автомобиль зимой, чтобы не нарушить ПДД и не навредить экологии и двигателю.

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