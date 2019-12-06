Эксперты назвали средний возраст легковых автомобилей в России

В России, по состоянию на 1 июня 2019 года, средний возраст легковых автомобилей составляет 13,4 года. Об этом 6 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов агентства, самым «молодым» автопарком в стране обладает Татарстан — его средний возраст насчитывает 10 лет. На втором месте находится Москва, где средний возраст машин составляет 10,4 года. Третье место занимает Ханты-Мансийский округ — 10,9 года.

Отмечается, что большинство российских регионов имеет автопарк со средним возрастом, превосходящим общероссийский уровень. Так, например, в некоторых областях Дальнего Востока средний возраст легковых автомобилей превышает 20 лет.

29 ноября сообщалось, что в России за 10 месяцев 2019 года было продано 3,3 млн подержанных легковых автомобилей иностранных брендов. Больше всего иномарок с пробегом в стране купили жители Подмосковья.