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BMW увеличит стоимость своих автомобилей в России

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Фото: ТАСС/dpa/Uwe Anspach
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Компания BMW с 1 января 2020 года повысит цены на новые автомобили в России. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Машины, в зависимости от модели, подорожают на сумму от 50 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. Сильнее всего увеличится цена полноразмерный кроссовер BMW X7 с дизельным двигателем.

При этом стоимость некоторых моделей, например BMW 2 серии Gran Coupe Online SE, BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition, не изменилась.

В компании отмечают, что корректировка цен, помимо прочего, вызвана постановлением Правительства РФ о повышении ставок утилизационного сбора на новые импортные автомобили.

16 октября сообщалось, что BMW представила серийную версию нового четырехдверного купе 2-Series Gran Coupe.

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