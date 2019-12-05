BMW увеличит стоимость своих автомобилей в России

Компания BMW с 1 января 2020 года повысит цены на новые автомобили в России. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба немецкого бренда.

Машины, в зависимости от модели, подорожают на сумму от 50 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. Сильнее всего увеличится цена полноразмерный кроссовер BMW X7 с дизельным двигателем.

При этом стоимость некоторых моделей, например BMW 2 серии Gran Coupe Online SE, BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition, не изменилась.

В компании отмечают, что корректировка цен, помимо прочего, вызвана постановлением Правительства РФ о повышении ставок утилизационного сбора на новые импортные автомобили.

16 октября сообщалось, что BMW представила серийную версию нового четырехдверного купе 2-Series Gran Coupe.