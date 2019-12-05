Бывший главный дизайнер Rolls-Royce устроился в Volkswagen

Бывший главный дизайнер Rolls-Royce Йозеф Кабан продолжит свою карьеру в концерне Volkswagen. Об этом 5 декабря сообщает Autocar.

По данным издания, он возглавит дизайнерский отдел немецкого бренда с 1 июля 2020 года.

Отмечается, что в последние годы в Volkswagen предпринимались серьезные усилия для того, чтобы сделать дизайн моделей каждого из брендов концерна более индивидуальным. Ожидается, что Кабан займется разработкой дизайна всех новых автомобилей Volkswagen и машин с электрическими силовыми установками.

Об увольнении Йозефа Кабана из Rolls Royce стало известно в октябре этого года. В английской компании он проработал всего полгода. О причинах увольнения не сообщалось. Известно лишь, что он покинул свой пост в связи с «поиском других интересов».