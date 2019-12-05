JAC Motors привезет в Россию конкурента Hyundai Creta

В 2020 году на российском рынке должны появиться сразу три новые модели китайского автомобильного бренда JAC Motors. Об этом корреспонденту «Известий» сообщил сотрудник пресс-службы компании Олег Алексеев.

По его словам, модельная линейка бренда пополнится кроссоверами S4, S7, а также электрическим паркетником iEV7S. Точные даты появления новинок пока не определены, как и спецификации для российского рынка.

В Китае JAC S7 оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 163 л.с., а также 177-сильным силовым агрегатом объемом два литра. Оба мотора сочетаются как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией. Привод — только передний.

Модель JAC S4 близка по размерам к Hyundai Creta и может стать прямым конкурентом корейскому кроссоверу. Она предлагается на китайском рынке с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 120 л.с. и турбодвигателем объемом 1,5 л. с отдачей 150 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механика или вариатор.

Компактный кроссовер JAC iEV7S оборудован электрической силовой установкой, обеспечивающей дальность пробега без подзарядки до 402 км.

В сентябре электромобиль JAC iEV7S прошел серию краш-тестов, организованную китайским центром оценки безопасности C-NCAP, которые были признаны успешными.

22 ноября сообщалось, что в 2021 году на российском рынке начнутся продажи нового лифтбэка JAC A5.