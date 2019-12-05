Прямой эфир

JAC Motors привезет в Россию конкурента Hyundai Creta

0
Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году на российском рынке должны появиться сразу три новые модели китайского автомобильного бренда JAC Motors. Об этом корреспонденту «Известий» сообщил сотрудник пресс-службы компании Олег Алексеев.

Золотой полис: стоимость ОСАГО может вырасти на 30%
Больше всех от реформы ОСАГО пострадают Москва и Санкт-Петербург

По его словам, модельная линейка бренда пополнится кроссоверами S4, S7, а также электрическим паркетником iEV7S. Точные даты появления новинок пока не определены, как и спецификации для российского рынка.

В Китае JAC S7 оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 163 л.с., а также 177-сильным силовым агрегатом объемом два литра. Оба мотора сочетаются как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с роботизированной трансмиссией. Привод — только передний.

Модель JAC S4 близка по размерам к Hyundai Creta и может стать прямым конкурентом корейскому кроссоверу. Она предлагается на китайском рынке с 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 120 л.с. и турбодвигателем объемом 1,5 л. с отдачей 150 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механика или вариатор.

Компактный кроссовер JAC iEV7S оборудован электрической силовой установкой, обеспечивающей дальность пробега без подзарядки до 402 км.

В сентябре электромобиль JAC iEV7S прошел серию краш-тестов, организованную китайским центром оценки безопасности C-NCAP, которые были признаны успешными.

22 ноября сообщалось, что в 2021 году на российском рынке начнутся продажи нового лифтбэка JAC A5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые продаваемые кроссоверы в России за ноябрь
Аналитики зафиксировали ускорение падения российского авторынка
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019