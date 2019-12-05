Названы самые продаваемые кроссоверы в России за ноябрь

Самым популярным кроссовером в России по итогам ноября 2019 года стала модель Hyundai Creta — официальными дилерами было продано 7273 автомобиля, что на 7% выше прошлогоднего показателя. Об этом 5 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Второе место занимает Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 3718 покупателей. На третьем месте находится Renault Duster с показателем 3443 проданных машины.

В топ-10 самых продаваемых на российском рынке кроссоверов по итогам ноября также вошли Kia Sportage (2942 ед.), Lada 4×4 (2919 ед.), Toyota RAV4 (2672 ед), Skoda Kodiaq (2204 ед.), Nissan Qashqai (2458 ед.), Mitsubishi Outlander (2334 ед.) и Hyundai Tucson (2152 ед.).

28 ноября сообщалось, что по итогам десяти месяцев 2019 года самым популярным новым внедорожником со средней ценой до 1 млн рублей стала модель Lada 4×4.