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Аналитики зафиксировали ускорение падения российского авторынка

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В ноябре 2019 года на российском рынке было продано 156 848 автомобилей, что на 6,4% меньше, чем год назад. Об этом в четверг, 5 декабря, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре», — заявил председатель АЕБ Йорг Шрайбер.

По данным аналитиков, самой популярной автомобильной маркой в России остается Lada: 31 217 проданных в ноябре автомобилей, что на 7% меньше, чем год назад. На втором месте находится Kia с результатом 19 612 реализованных машин. Продажи бренда также снизились на 7%. Третье место занимает Hyundai — 16 314 проданных автомобилей, что на 3% больше, чем в ноябре 2018 года.

Наибольший подъем наблюдается у китайской компании Changan: продано 473 машины, что на 1477% больше прошлогоднего результата.
Самое сильное снижение продаж зафиксировано у американской компании Ford. В ноябре жители страны приобрели 135 автомобилей, что на 96% меньше, чем год назад.

Что касается моделей, то самой продаваемой машиной по итогам ноября вновь стала Lada Granta: 12 574 автомобиля (–5,6%). Второе место занимает Lada Vesta, которую приобрели 8703 россиян (–12,1%). Третье место у Kia Rio — 7733 автомобилей (–9,4%). В топ-10 наиболее популярных моделей в ноябре также вошли: Hyundai Creta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Volkswagen Tiguan, Lada Largus, Renault Duster и Skoda Octavia.

26 ноября сообщалось, что среднегодовой пробег автомобилей премиум-сегмента в России в 2019 году составил 15,5 тыс. км.

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