Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей в России

Рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам прошедшего месяца опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по популярности оказались автомобили Lada, в течение ноября их было продано 31217 экземпляров. За ними следует KIA с результатом 19612 проданных автомобилей и Hyundai с показателем 16314 штуки. Суммарно на долю трех брендов пришлось более 40% российского авторынка.

Пятерку лидеров замыкают Renault (12833) и Volkswagen (9160). В первую десятку также попали Skoda (9050), Toyota (8806), GAZ (6309), Nissan (5113) и Mitsubishi (4124).

Ранее в декабре вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин заявил, что автомобили, которые производит компания, постоянно улучшаются и на данный момент по качеству не уступают европейским.