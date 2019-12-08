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Эксперты назвали самые популярные марки автомобилей в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рейтинг продаж легковых и малотоннажных грузовых автомобилей в России по итогам прошедшего месяца опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по популярности оказались автомобили Lada, в течение ноября их было продано 31217 экземпляров. За ними следует KIA с результатом 19612 проданных автомобилей и Hyundai с показателем 16314 штуки. Суммарно на долю трех брендов пришлось более 40% российского авторынка.

Пятерку лидеров замыкают Renault (12833) и Volkswagen (9160). В первую десятку также попали Skoda (9050), Toyota (8806), GAZ (6309), Nissan (5113) и Mitsubishi (4124).

Ранее в декабре вице-президент «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин заявил, что автомобили, которые производит компания, постоянно улучшаются и на данный момент по качеству не уступают европейским.

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