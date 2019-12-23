Строительство Крымского моста помогло обнаружить 1 млн артефактов

Не менее 1 млн археологических находок сделано при подготовке территории к строительству моста через Керченский пролив и подходов к нему. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

Согласно сообщению, проект помог сохранить культурное наследие. Общая площадь раскопок превысила 56 га. Также отмечается, что около 100 тыс. артефактов представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах — в Керчи и Тамани.

Среди редких и уникальных находок — голова скульптуры древнегреческого божества приблизительно V века до н.э. Также был найден скелет древнего кита, возраст которого составляет около 10 млн лет.

Античную усадьбу, которая могла принадлежать представителю династии царей Боспора, обнаружили при подготовке территории к строительству железнодорожных подходов к мосту со стороны Керчи. В результате участок трассы был перенесен, чтобы сохранить уникальную находку.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится в понедельник, 23 декабря. 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции российский лидер подтвердил, что приедет на открытие железнодорожного движения на Крымском мосту.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Время в пути составит 43 и 33 часа соответственно. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнется следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года.

8 ноября стартовала продажа билетов на поезда с материковой части РФ в Крым. 13 ноября на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно с полуострова было куплено более 17 тыс. билетов, пишет «Газета.ру».

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. 18 декабря 2019 года оно завершилось.