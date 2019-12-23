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Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком. Об этом рассказал начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Кот Мостик не удержался и одним из первых осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России. Придирчивым взглядом он осмотрел уложенные рельсы, с важным видом прогулялся по полотну — и кажется, что Мостик остался доволен увиденным, а напоследок даже покрасовался перед журналистами, пишет РЕН ТВ.

По словам Турсунбекова, строительство моста уже завершено и получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации. Кроме того, уже получено разрешение на его ввод в эксплуатацию. Таким образом железнодорожная часть уже готова принять первые поезда.

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Как пишет ТАСС, Турсунбеков назвал запуск железнодорожного сообщения по мосту подарком к Новому году для жителей материка и полуострова. Граждане уже могут планировать путешествия на Новый год и на будущий 2020 год.

Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится в понедельник, 23 декабря. 19 декабря на ежегодной большой пресс-конференции российский лидер подтвердил, что приедет на открытие железнодорожного движения на Крымском мосту.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года. Время в пути составит 43 и 33 часа соответственно. 30 ноября сообщалось, что большинство билетов на первые поезда из Москвы в Симферополь и обратно уже проданы.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнется следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года.

8 ноября стартовала продажа билетов на поезда с материковой части РФ в Крым. 13 ноября на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно с полуострова было куплено более 17 тыс. билетов, пишет «Газета.ру».

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. 18 декабря 2019 года оно завершилось.

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