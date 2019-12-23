Немецкий дерматолог связал потливость с онкологией

Повышенное потоотделение (гипергидроз) может свидетельствовать в том числе об онкологии.

Об этом заявил директор Клиники дерматологии и аллергологии в Висбадене Кристиан Байерл. В статье в журнале Focus он указал, что таким образом себя иногда проявляют лимфома и лейкоз.

По словам профессора, особенно должно настораживать обильное потоотделение по ночам. На онкологию также может указывать повышенная температура и «необъяснимая» потеря веса.

Если человек не принимает препараты, спит в прохладной комнате, но потеет, то рекомендуется проверить щитовидную железу, передает «Федеральное агентство новостей».

В то же время ситуация, когда потливость сопровождается сильной жаждой, может предупреждать о диабете. Потоотделение может спровоцировать и употребление тяжелой пищи со специями.

Специалисты Американского онкологического общества ранее заявили, что риск заболевания раком молочной железы снижается при потере лишнего веса.

Также в декабре сообщалось, что онкология имeeт наследственный характер. Начать проверяться нужно за 10 лет до наступления возраста, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.