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«Мегафон» отменил роуминг для клиентов Booking.com

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Тревел-платформа Booking.com и российский оператор связи «Мегафон» подписали соглашение, благодаря которому клиенты получат бесплатный роуминг в 130 странах мира. Кроме того, абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях. Отмечается, «Мегафон» — единственный российский оператор, заключивший подобное соглашение.

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«Услуга для абонентов «Мегафона» будет работать через специальный лендинг на Вooking.com. Чтобы ей воспользоваться, достаточно забронировать и оплатить отель, указав номер телефона, который будет использоваться в поездке», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия» 23 декабря.

Клиенту будет доступен каждый день 1 Гб бесплатного интернета и 1 час бесплатного общения. К проекту присоединились около 1 млн отелей из 130 стран мира.

«Мы запускаем это партнерство накануне новогодних праздников, когда многие наши абоненты отправляются в отпуск. Новогодние праздники — особое время, когда быть на связи с родными и близкими — главная ценность для каждого», — сказал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. По его словам, в среднем в роуминге жители России тратят около трех минут в день на вызовы.

Вице-президент Booking.com по партнерствам Рипси Банкуриан отметил, что компания рада сотрудничеству с «Мегафоном», с помощью которого удастся «найти идеальные объекты размещения, а также предоставить им доступ к новым преимуществам, которые улучшат их путешествия в целом».

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