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Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году на 18%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Аналитическое агентство Content Review считает, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17-18%. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 9 декабря.

«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете», — цитирует аналитиков информагентство.

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Еще одним фактором, влияющим на цену, станет подорожание товаров и услуг, задействованных в производственной цепочке продукта: электроэнергия и топливо, отмечается в материале. Помимо этого, скажутся последствия повышения НДС в 2019 году и отмена внутрисетевого роуминга.

Эксперты отмечают, что подорожание будет проходить по-разному. Так, стоимость минимальных и социальных тарифов поднимется в пределах инфляции, а рост цен на тарифы высокой категории будет заметнее и быстрее.

11 ноября эксперты рассказали газете «Известия», что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году. Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов.

1 июля 2018 года в России вступил в силу пакет антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Он был назван так в честь депутата Ирины Яровой, ставшей одним из авторов документа. Согласно документам, операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить передаваемую пользователями информацию в течение определенных сроков.

Так, информацию о фактах приема и передачи сообщений, изображений, звуковых и видеозаписей операторы должны хранить в течение трех лет, а сами изображения, звуки и видео — до полугода. Это необходимо для доступа спецслужб к этим данным. Вместе с тем интернет-компании должны хранить информацию о фактах передачи данных в течении года, а также предоставлять ФСБ ключи для расшифровки закодированных сообщений.

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