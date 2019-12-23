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Тульская область передала мед и пряники жителям Сирии

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Фото: РИА Новости/Андрей Варенков
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Центр по примирению враждующих сторон передал благотворительную помощь от правительства Тульской области жителям Сирии, передает «РИА Новости».

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Как сообщил журналистам в воскресенье, 22 декабря, руководитель российского ЦПВС Юрий Боренков, в населенном пункте Баамрайль провинции Тартус выдали 400 кг меда и 400 упаковок пряников.

Всего сирийцам передали 1,5 тыс. продовольственных наборов общим весом 8,59 т. Боренков добавил, что российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу.

Ранее сообщалось, что военные медики РФ проведут день помощи детям в провинции Алеппо. За последние дни работы за помощью военных врачей обратились сотни родителей маленьких детей.

Также сотрудники ЦПВC раздали школьные принадлежности ученикам одной из школ. Дети получили ранцы и канцелярские товары на весь учебный год, a также пеналы, краски и пластилин.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Россия по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах САР продолжаются зачистки от террористов.

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