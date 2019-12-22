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СМИ сообщили об обнаружении тел рабочих в канализации в «новой Москве»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В «новой Москве» в одном из канализационных люков обнаружены тела рабочих. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах в воскресенье, 22 декабря.

Источник отметил, что пока нельзя точно сказать, была это насильственная смерть или несчастный случай.

По данным телеканала РЕН ТВ, в люке нашли тела женщины и мужчины, которые, предположительно, работали уборщиками дорожной службы. Утром они не сдали смену коллегам, после чего их начали искать. На телах погибших обнаружили синяки и ссадины.

Источник портала «Регион online» в правоохранительных органах Москвы уточнил, что тела мужчины и женщины нашли их коллеги. Проводится проверка, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Мосрентген на 21-м км Калужского шоссе.

13 декабря стало известно, что в туалете общежития музыкального училища, расположенного в Дмитровском переулке Москвы, нашли мертвой шестнадцатилетнюю пианистку из Китая.

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