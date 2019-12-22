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Вашингтон предложил обсуждать траспарентность в сфере вооружений

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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США сделали предложение обсуждать транспарентность и правила поведения в сфере вооружений, а не их сокращение и ограничение. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телепрограммы «Большая игра» на Первом канале в воскресенье, 22 декабря.

«Мы не можем себе позволить роскошь потерять СНВ-3»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров — о контроле над вооружениями и отношениях с Вашингтоном и Пекином

«Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения», — приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства «РИА Новости».

Лавров назвал такой подход «интересным», но он отметил, что Россия в свою очередь хочет видеть реализацию этого подхода на бумаге, чтобы понять, насколько он применим для РФ и других потенциальных участников.

10 декабря по итогам переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Майком Помпео Сергей Лавров предложил США продлить СНВ. Он высказал мнение, что договором две ядерные державы смогут успокоить мировое общественное мнение и не допустить вакуум в вопросе контроля над вооружениями.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

В октябре посол России в США Анатолий Антонов призвал продлить договор «как есть». Москва, по его словам, к такому шагу готова и ожидает положительного ответа от Вашингтона. В августе глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «всё новое оружие России».

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