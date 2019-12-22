Роспотребнадзор дал советы по выбору пиротехники

Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал о правилах выбора и эксплуатации пиротехнических изделий. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 22 декабря, сообщении на сайте ведомства.

Продавать пиротехнику могут только в специализированных торговых точках, поскольку это товар повышенной опасности. В связи с этим не рекомендуется приобретать фейерверки в местах несанкционированной торговли в связи с тем, что никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции.

«При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия», — подчеркивается на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, продавцы обязаны пройти обучение и аттестацию по безопасному обращению с таким «специфическим товаром» и при продаже грамотно консультировать покупателей.

Ведомство напоминает, что все фейерверки, которые предназначены для продажи населению, подлежат обязательной сертификации, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар. Также у каждого пиротехнического изделия должна быть инструкция по эксплуатации, которая содержит выделенным шрифтом текст об опасности фейерверков и ограничения по его применению.

«Не следует приобретать и использовать изделия с истекшим сроком годности. Они могут работать непредсказуемо. При отборе фейерверков не следует брать влажные или с подтеками на упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем», — предостерегает Роспотребнадзор.

Также рекомендуется хранить пиротехнику в сухом месте и в оригинальной упаковке. Нельзя держать фейерверки во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30 градусов), а также вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ и рядом с обогревательными приборами.

Ранее, 14 декабря, Роспотребнадзор опубликовал правила при выборе безопасной и качественной алкогольной продукции. В частности, в памятке говорится, что алкоголь, купленный через интернет и в местах несанкционированной торговли, может нанести вред здоровью и жизни.