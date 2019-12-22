Макрон отказался от пенсии после окончания президентского срока

Президент Франции Эммануэль Макрон заранее отказывается от пенсии, которая ему положена как экс-главе государства. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на одного из советников главы правительства из Елисейского дворца, передает ТАСС.

По информации источника, это решение касается и пенсии, которая положена Макрону после окончания первого президентского срока в мае 2022 года, и той выплаты, которая у него будет в случае, если он останется на второй срок. Кроме того, президент Франции отказался от пожизненного поста в Конституционном совете, который положен ему по закону.

«Действовать в соответствии с ситуацией в стране <…> Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением», — рассказал он изданию.

Отмечается, что закон об учреждении пенсии бывшим французским президентам был принят в 1955 году, и по нему выплата экс-главам государства составляет €6 220 в месяц. Эта сумма не зависит ни от срока пребывания на посту президента, ни от его возраста или личного достояния. Зарплата же члена Конституционного совета — €13 500 в месяц.

5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Инициатива, которую предложил президент страны, должна унифицировать существующие сейчас пенсионные системы, которые, по его мнению, слишком дорогие и сложные.

Реформа предполагает введение балльной системы, учитывающей каждый отработанный день. В результате размер будущей пенсии будет зависеть от количества накопленных баллов. Согласно новой системе представители ряда профессий, в числе которых оперные артисты, юристы и моряки, лишаются привилегий. Кроме того, фактически вырастет и возраст выхода на пенсию с нынешних 62 лет до 64. Это связано с тем, что из-за нововведений выходить на пенсию в 62 года станет невыгодно, хотя и не запрещено.

8 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти намерены довести пенсионную реформу до конца. Общенациональная забастовка началась во Франции 5 декабря. В результате нарушена работа общественного транспорта, закрыты 11 линий метро.

10 декабря МВД Франции подсчитало участников демонстрации против пенсионной реформы. Таких по всей стране оказалось свыше 350 тыс. человек.

11 декабря Филипп рассказал о направленности пенсионной реформы. Он считает, что изменения направлены на уважение интересов каждого гражданина.