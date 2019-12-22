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Путин поздравил россиян с Днем энергетика

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика. Об этом российский лидер сообщил в праздничной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в воскресенье, 22 декабря.

Российский лидер отметил, что отечественный энергетический комплекс сегодня считается одним из крупнейших и экологически чистых в мире. Причиной тому Путин назвал высокий профессионализм работников этой отрасли.

«Важно, что сегодня отрасль уверенно движется вперед, полностью обеспечивает растущие потребности национальной экономики и социальной сферы, вносит значимый вклад в укрепление энергетической безопасности страны», — подчеркнул Путин.

Президент также выразил надежду, что работники энергетического комплекса с учетом опыта предыдущих поколений и дальше будут решать поставленные задачи и обеспечивать стабильное развитие энергетического комплекса.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что в 2020 году на развитие энергетики и промышленности Ростовской области выделят 48,08 млрд рублей.

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