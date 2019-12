Саммит ЕС не согласовал отказ сообщества от атомной энергетики

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали общеевропейский отказ от атомной энергетики, но договорись сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году, сообщает 13 декабря ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита.

Европейский совет подчеркнул право стран ЕС самостоятельно определять перечень видов энергии, которые они будут использовать, а также «принимать меры, необходимые для обеспечения собственной энергобезопасности».

Уточняется, что Франция и Болгария заявили о своих намерениях продолжать использовать атомную энергетику.

Кроме того, главы государств и правительств ЕС, за исключением одного, договорились к 2050 году сделать экономику Евросоюза климатически нейтральной. Польша не смогла заявить о готовности выполнить данную задачу из-за невозможности страны отказаться от угля. В этой связи участники саммита договорились вернуться к обсуждению этого вопроса летом 2020 года, пишет Deutsche Welle.

«Ничего стоящего не дается легко... Но мы сделали это!» — прокомментировал данное решение в своем Twitter президент Евросовета Чарльз Мишель, который председательствовал на заседании.

Nothing worth having comes easy... But we did it!



The EU will be Climate Neutral by 2050. 🇪🇺🌍 pic.twitter.com/2NelLmAV1Z