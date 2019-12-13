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Саммит ЕС не согласовал отказ сообщества от атомной энергетики

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Фото: TASS/Zuma
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Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе не согласовали общеевропейский отказ от атомной энергетики, но договорись сделать экономику ЕС климатически нейтральной к 2050 году, сообщает 13 декабря ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита.

Европейский совет подчеркнул право стран ЕС самостоятельно определять перечень видов энергии, которые они будут использовать, а также «принимать меры, необходимые для обеспечения собственной энергобезопасности».

Уточняется, что Франция и Болгария заявили о своих намерениях продолжать использовать атомную энергетику.

Кроме того, главы государств и правительств ЕС, за исключением одного, договорились к 2050 году сделать экономику Евросоюза климатически нейтральной. Польша не смогла заявить о готовности выполнить данную задачу из-за невозможности страны отказаться от угля. В этой связи участники саммита договорились вернуться к обсуждению этого вопроса летом 2020 года, пишет Deutsche Welle.

«Ничего стоящего не дается легко... Но мы сделали это!» — прокомментировал данное решение в своем Twitter президент Евросовета Чарльз Мишель, который председательствовал на заседании.

В августе генсек ООН Антониу Гутерриш объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете. Через месяц на саммите ООН по климату 77 стран обязались к 2050 году полностью остановить выбросы парниковых газов в атмосферу. Ряд государств расширил свои национальные планы в вопросе экологии. Так, ФРГ будут добиваться «углеродного нейтралитета» к 2050 году.

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