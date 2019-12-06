Более 48 млрд рублей направят на развитие ростовской энергетики

В Ростовской области на развитие энергетики и промышленности в 2020 году выделят 48,08 млрд рублей. Это почти на 300 млн рублей меньше, чем в 2019 году, но на 15 млрд рублей больше, чем планируется в 2021-м.

Как отмечает RostovGazeta, самые меньшие затраты в соответствии с региональной программой «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» предусмотрены в 2022 году. Речь идет о сумме в 27,9 млрд рублей. Однако в последующие годы финансирование будет возрастать.

Основные средства на реализацию программы выделяются из внебюджетных источников. Также деньги поступают из бюджетов всех уровней. При этом объемы финансирования могут уточняться.

Цель программы — улучшение энергоснабжения, повышение энергетической эффективности, развитие экономического потенциала промышленности.

В октябре в Госдуме высоко оценили потенциал развития Ростовской области. Депутаты отметили, что темпы роста экспорта в этом субъекте одни из самых высоких в стране. Так, общий объем внешнеторгового оборота превысил по итогам 2018 года $12 млрд.

Годовой рост промышленного производства в Ростовской области составляет 2,6%.