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СМИ сообщили о разработке компанией Apple спутников

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Фото: Global Look Press/Frank Duenzl
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Компания Apple создала секретную команду, которая работает над спутниками и связанной с ними беспроводной технологией.

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Как пишет Bloomberg, в проекте задействовано около десятка инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей. Предполагается, что он даст первые результаты в течение пяти лет. Работы находятся на начальном этапе.

Также пока нет четкого понимания относительно того, как будут использоваться спутники. Вместе с тем, глава Apple Тим Кук проявляет интерес к проекту, что свидетельствует о его значимости для компании, передает «Газета.ру».

Основная цель Apple, вероятно, заключается в том, чтобы обеспечить передачу данных прямо на устройства пользователей, что позволит компании снизить зависимость от поставщиков беспроводных технологий, указывает агентство.

Источники добавляют, что, помимо этого, Apple может заниматься разработкой собственных спутников для более точного определения геопозиции устройств, что позволит улучшить сервис карт и добавить новые функции.

Ранее стало известно, что Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России. Это более скоростная и «дальнобойная» технология связи между гаджетами.

Apple интегрировала ее в новые iPhone 11, но в России ею пользоваться нельзя. Добро на это должна дать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). По данным собеседника «Известий», запрос вызвал возражения российских ведомств.

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