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Apple попросила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth

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Фото: Global Look Press/Andrej Sokolow
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Apple направила заявку о выделении частот в диапазоне 6 ГГц для Ultra WideBand (UWB) в России. Это более скоростная и «дальнобойная» технология связи между гаджетами.

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Apple интегрировала ее в новые iPhone 11, но в России ею пользоваться нельзя. Добро на это должна дать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Как рассказал «Известиям» источник, близкий к компании — партнеру нескольких производителей электроники, запрос вызвал возражения российских ведомств. Информацию подтвердили в Минкомсвязи.

Там добавили, что Роскомнадзор дал отрицательное заключение на заявку Apple. В заключении указано, что нужны дополнительные исследования. Представители Роскомнадзора не ответили на вопрос «Известий» о том, каким средствам связи мешает UWB. Теоретически UWB может создавать помехи военному радиолокационному оборудованию, но на практике вероятность этого крайне мала, считают эксперты.

Источники в Минобороны сказали «Известиям», что ранее ведомство направило в ГКРЧ обоснование необходимости сохранения за собой этих частот — как критически важных для обороноспособности страны. По словам источника «Известий», Apple могла бы снизить уровень мощности излучения. Но компания не будет выпускать для России специальный iPhone.

Аналогичные российским ограничения на UWB не действуют в Белоруссии и Казахстане. Но из-за единого с ними таможенного пространства Apple не может поставлять полнофункциональный iPhone 11 и в эти страны.

Подробнее — в материале «Известий»:

Чип без права передачи: скоростной аналог Bluetooth просят легализовать в РФ

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