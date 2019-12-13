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В России рекордно упали цены на последний iPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Последняя модель iPhone 11 Pro Max подешевела в России до 77 тыс. рублей. Об этом сообщил портал Hi-tech.mail.ru.

По словам экспертов, смартфон подешевел сразу на 25%, и этот показатель стал рекордным снижением стоимости с момента старта продаж гаджета: тогда цена на него составляла около 100 тыс. рублей. Как отмечет телеканал «360», при этом iPhone 11 Pro можно купить за 72 тыс. рублей, а iPhone 11 — за 52 тыс. рублей.

Компания Apple представила новые модели 10 сентября. Pro Max оснащен тремя камерами, большим OLED-дисплеем, рекордной производительностью, автономностью, уточняет «Федеральное агентство новостей».

7 декабря сообщалось, что Аpple может презентовaть сразу пять моделей iPhone нового поколения в следующем году.

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