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СМИ сообщили о переносе запуска спутников «Гонец-М» ракетой «Союз-2.1б»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Первый запуск российских спутников связи «Гонец-М» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк перенесли с середины на конец 2020 года.

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Как сообщил в воскресенье, 22 декабря, «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли, задержка не связана с готовностью космических аппаратов.

«Спутники произведены давно и находятся на хранении на предприятии-изготовителе», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что к лету должна быть завершена адаптация ракеты «Союз-2.1б». До этого спутники «Гонец-М» выводились на орбиту ракетами «Рокот».

Система предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера.

Также ее планируют использовать для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.

Ранее запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ» перенесли с 2022 на 2023 год, второго — с 2023 на 2024 год.

4 августа стало известно, что отправка в космос метеорологического спутника «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе также перенесена с 2021 на 2023 год.

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