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Легкомоторный самолет рухнул в озеро в США

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Фото: boston.cbslocal.com
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Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал в озеро в штате Массачусетс на северо-востоке США. Один человек госпитализирован.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на очевидцев, авария произошла сразу после полудня по местному времени 21 декабря. 55-летний пилот приводнился в озеро Монпонсетт. По предварительным данным, он не пострадал.

Водолазы уже подняли самолет со дна озера. Выясняются обстоятельства происшествия.

11 декабря в результате падения легкомоторного самолета в Канаде погибли три человека.

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