Легкомоторный самолет рухнул в озеро в США

Легкомоторный самолет Piper PA-28 упал в озеро в штате Массачусетс на северо-востоке США. Один человек госпитализирован.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на очевидцев, авария произошла сразу после полудня по местному времени 21 декабря. 55-летний пилот приводнился в озеро Монпонсетт. По предварительным данным, он не пострадал.

Водолазы уже подняли самолет со дна озера. Выясняются обстоятельства происшествия.

11 декабря в результате падения легкомоторного самолета в Канаде погибли три человека.