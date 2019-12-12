Три человека погибли в результате падения небольшого самолета в Канаде

В результате падения легкомоторного самолета в Канаде погибли три человека. Об этом 11 декабря сообщил телеканал CTV News.

Инцидент произошел в западной канадской провинции Британская Колумбия.

Самолет Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Причины катастрофы устанавливаются.

1 декабря стало известно, что при крушении легкомоторного самолета в США погибли девять из 12 находившихся на борту человек.