Три человека погибли в результате падения небольшого самолета в Канаде
В результате падения легкомоторного самолета в Канаде погибли три человека. Об этом 11 декабря сообщил телеканал CTV News.
Инцидент произошел в западной канадской провинции Британская Колумбия.
Самолет Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.
Причины катастрофы устанавливаются.
1 декабря стало известно, что при крушении легкомоторного самолета в США погибли девять из 12 находившихся на борту человек.