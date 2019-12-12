Прямой эфир

Три человека погибли в результате падения небольшого самолета в Канаде

0
Фото: Global Look Press/e58/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате падения легкомоторного самолета в Канаде погибли три человека. Об этом 11 декабря сообщил телеканал CTV News.

Инцидент произошел в западной канадской провинции Британская Колумбия.

Самолет Piper Aerostar упал в труднодоступной местности, после чего на месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

Причины катастрофы устанавливаются.

1 декабря стало известно, что при крушении легкомоторного самолета в США погибли девять из 12 находившихся на борту человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту разбился по пути в Антарктиду
В Канаде совершил полет первый самолет на электричестве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019