В США 17-летняя девушка попыталась угнать самолет

Несовершеннолетняя жительница Калифорнии пыталась угнать самолет в городе Фресно. 17-летняя нарушительница порядка перелезла через забор с колючей проволокой в международном аэропорту Фресно Йосемити, пробралась к небольшому частному самолету King Air 200 и запустила его двигатель.

Как сообщает 19 декабря Fox News, воздушное судно проехало несколько десятков метров и врезалось в забор.

TEEN IN TROUBLE: Officials say the girl climbed over the airport fence, got into a King Air 200 propeller driven aircraft and started one engine before the plane rolled into a building. #NationalNews https://t.co/SgohdlVGqu