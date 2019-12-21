Росстат назвал среднюю стоимость новогоднего стола россиян

В среднем новогодний стол для среднестатистического жителя России будет стоить 6430,78 рублей, что на 2,74% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата в субботу, 21 декабря.

Сильнее всего за год подорожали сыры — на 11,17%, апельсины — на 10,87% и сливочное масло — на 10,36%.

«Газета.ру» отмечает, что красная икра подешевела на 4,97%, а огурцы — на 8,96%.

В Федеральной службе госстатистики также собрали данные по регионам. Дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки — в 9528,6 рублей, что почти в полтора раза дороже, чем в среднем по стране.

Дешевле всего собрать новогоднее угощение для жителей Ингушетии — в среднем потребуется 3,5 тыс. рублей.

В среднем праздничное застолье москвичей будет стоить 7933,34 рубля, что на 2,28% больше, чем годом ранее. Жители Санкт-Петербурга заплатят на новогоднее угощение 7060,66 рубля — это на 1,63% больше, чем в 2018 году. Крымчанам это может обойтись в 6821,95 рубля.

В начале декабря Росстат сообщил, что за год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления праздничного салата оливье выросла на 4,3%. Порция салата на семью из четырех человек обойдется в 326 рублей, в прошлом году она стоила 313 рублей.