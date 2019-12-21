Слуцкий объяснил возвращение из Европы в Россию

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины, по которым он после работы в футбольных командах Европы решил принять предложение из российской лиги. В четверг, 19 декабря, бывший тренер сборной России подписал контракт с казанским клубом и возвращается в национальный чемпионат после трехлетней летней паузы.

«Мне многие писали сообщения в Instagram: «Да ты что, какая Россия, ни в коем случае, только Европа!» Но надо понимать, что на разных жизненных этапах у тебя есть разные цели и задачи. К примеру, три года назад мне безумно хотелось попробовать себя за рубежом, и я считаю, что полученный в «Халле» и «Витессе» опыт — суперклевый. Прекрасно понимал, что работа в Европе это интересно и классно, но, наверное, я бы и дальше получал приглашения из клубов плюс-минус такого же уровня — речь не про конкретные страны, а про команды и их задачи. И на данном этапе внутренние ощущения мне все-таки подсказали, что интереснее поработать при более серьезных целях», — сказал Слуцкий в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Тренер подписал с «Рубином» пятилетний контракт, отметив, что в клубе «сейчас может быть создан интересный и, главное, долгосрочный проект». Как ранее сообщал «СЭ», руководство казанцев намерено серьезно увеличить финансирование и вернуться в число топ-клубов России. При этом о ближайшей цели Слуцкий сказал: «Краткосрочная задача «Рубина» — сохранить прописку в премьер-лиге, она действительно сложная. Мне еще никогда в профессиональной карьере на высшем уровне (да и не на высшем тоже) не приходилось решать таких».

После 19 туров к зимней паузе в чемпионате России «Рубин» занимает 13-е место. У него и «Оренбурга» — по 19 очков, на один балл меньше у «Крыльев Советов», на четыре — у последней команды РПЛ, «Сочи». Напрямую из турнира вылетают два клуба, еще два примут участие в так называемых стыковых матчах с представителями первого дивизиона.

Слуцкий трижды становился чемпионом России с ЦСКА, после отставки Фабио Капелло вывел сборную России на чемпионат Европы – 2016 и оставил свой пост в национальной команде после неудачи в финальном турнире. В декабре 2016-го тренер объявил об уходе из армейской команды. Летом 2017-го он возглавил клуб второй английской лиги «Халл Сити», из которого был уволен через полгода. Летом 2018-го россиянин принял клуб голландской лиги «Витесс», с ним он расстался по собственному желанию в начале декабря после серии из пяти поражений.