Эксперт объяснил причину возвращения Слуцкого в Россию

Известный телекомментатор Дмитрий Федоров объяснил, почему Леонид Слуцкий не смог найти работу в Европе. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России в начале декабря ушел в отставку в голландском футбольном клубе «Витесс» после неудачной серии матчей.

«Эмоций не было: он принял осмысленное и рациональное решение. Если команда при нем не может выйти из кризиса, тренер посчитал правильным уйти в отставку. Причем многими эта ситуация интерпретирована своеобразно. Почему-то пишут, что он был уволен. Люди не могут представить, что человек сам может уйти после пяти поражений», — сказал Федоров в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Журналисты напоминают, что Слуцкий после ухода из ЦСКА в конце 2016 года назвал своей мечтой работу в Европе. После обучения английскому языку он полгода тренировал клуб второй английской лиги «Халл Сити», а затем — полтора года «Витесс». При этом после отставки в Голландии он не получил устраивающих его предложений по работе, а сам отклонил вариант с греческим АЕК. Его возглавил бывший главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера.

«Работу получить тяжело даже в среднем европейском клубе. Пойти работать где-нибудь в Хорватии, Чехии, Венгрии — это точно будет шагом назад. Почему он отказал АЕК? Это было похоже на авантюру. Могли бы звать в клубы, где нет стабильности, где нет возможности выстраивать работу вдолгую, где нужно сразу давать результат. Слуцкий привык к кропотливой работе, он — не пожарный. Ему хочется серьезного проекта и развития. И в этой ситуации неважно, где это будет — в России или в Европе. Ему хочется прийти не на один сезон, а на долгое время», — заметил Федоров.

В четверг, 19 декабря, Слуцкий был назначен новым главным тренером футбольного клуба «Рубин». С казанцами он подписал 5-летний контракт. По данным СЭ, в столице Татарстана специалиста заверили о намерении серьезно увеличить финансирование и вернуть команду в число топ-клубов России.

В понедельник, 16 декабря, «Рубин» объявил об отставке с поста главного тренера Романа Шаронова. После первой части чемпионата-2019/20 казанский клуб занимает 13-е место. В 19 матчах набрано 19 очков.