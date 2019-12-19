Градский раскритиковал футболистов «Спартака» и их умение играть

Певец, поэт и композитор, а также болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Александр Градский критично оценил выступление команды в этом сезоне. По мнению исполнителя, руководство красно-белых совершило ошибки как в комплектовании команды, так и в приглашении тренеров — прошлой осенью клуб назначил Олега Кононова, а этой — Доменико Тедеско.

«Мне непонятна трансферная политика «Спартака». Я не понимаю, зачем покупают людей, которые не умеют играть в футбол. То есть они умеют бегать, пинать мяч на небольшие расстояния, чаще всего рядом стоящему или назад, а играть в футбол — это другое умение. Мне непонятно, почему Кононов наигрывал один состав, а получил в итоге другой. Мне непонятно, почему отпустили на вольные хлеба ряд своих воспитанников. Мне непонятно назначение Кононова, потом — приглашение Тедеско. И это непонятно всем, кто знает «Спартак». Возможно, какие-то решения в итоге окажутся правильными, но сегодня дело — швах или табак», — сказал Градский в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По словам музыканта, из всех новичков «Спартака» имеет перспективу только чешский полузащитник Алекс Крал. Чемпиона мира – 2014 в составе сборной Германии Андре Шюрлле он охарактеризовал как «вялого». Наибольшие претензии к специалистам по селекции и владельцу клуба Леониду Федуна у исполнителя из-за приобретения за €16 млн голландского полузащитники Гуса Тила, который имеет мало игровой практики.

«Федун — бизнесмен и в бизнесе понимает очень хорошо. «Спартак» — не бедная команда благодаря Федуну. Но как можно заплатить €16 млн за игрока, который сидит на лавке?» — задался вопросом Градский.

«Спартак» в первой части чемпионата России – 2019/20 в 19 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Летом команда вылетела в отборочном турнире Лиги Европы. В конце сентября в отставку был отправлен главный тренер Олег Кононов, на освободившийся пост приглашен 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско.